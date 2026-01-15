Gestión Escolar 2026: Conozca los datos clave sobre las vacaciones de invierno; ya no serán generalizadas

El Ministerio de Educación ha oficializado las directrices para la Gestión Escolar 2026, marcando un hito diferente respecto a años anteriores. Según lo establecido en el Artículo 9 de la Resolución Ministerial 001/2026, el descanso pedagógico tradicionalmente aplicado de forma uniforme en todo el país dejará de ser generalizado.

A partir de esta gestión, la pausa escolar se adaptará a las realidades territoriales, priorizando la salud de los estudiantes frente a las condiciones climatológicas de cada región.

A diferencia de la gestión 2025, el descanso pedagógico de diez días hábiles no tendrá una fecha única nacional. La normativa estipula que la programación se fijará bajo los siguientes criterios:

Datos clave:

El Artículo 9 de la Resolución Ministerial 001/2026 establece nuevas especificaciones para el descanso pedagógico, el mismo que no se dará de manera habitual como hasta la pasada gestión 2025, cuando era generalizado en todo el país.

El descanso pedagógico tendrá una duración de diez días hábiles, los cuales se establecerán de acuerdo con las condiciones climatológicas, las características regionales y otros factores relevantes.

Las direcciones departamentales de educación deberán gestionar la conformación de un Comité de Vigilancia Epidemiológica Departamental. Asimismo, la programación será definida por las direcciones distritales educativas en coordinación con las direcciones departamentales de educación y las autoridades de salud correspondientes.

Las direcciones departamentales de educación serán las encargadas de centralizar la programación del descanso pedagógico en todas las modalidades de atención. Por su parte, las unidades educativas que se encuentren bajo la modalidad de atención modular multigrado se sujetarán a la normativa vigente.

Mira la programación en Red Uno Play