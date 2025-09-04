“Ha declarado su culpabilidad”: Murillo aguarda en una celda de Viru Viru para ser trasladado a La Paz

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos brindó un informe este jueves en conferencia de prensa desde Santa Cruz, sobre la aprehensión del exministro de Gobierno, Arturo Murillo, la autoridad señaló que se dio la aprehensión cumpliendo el debido proceso.

“El exministro de Gobierno Arturo Murillo cumplió una condena en Estados Unidos tras ser declarado culpable, por delitos de lavado de dinero y soborno, esos delitos se originaron en nuestro país con sobreprecio en agentes químicos para la Policía boliviana”, manifestó Ríos.

Según señaló la autoridad, Arturo Murillo, cuenta con varios procesos penales, de los cuales dos ya cuentan con sentencia, el primero que se refiere a gases lacrimógenos, con una sentencia de 8 años de prisión, y el segundo debido a los gases que fueron traídos desde Ecuador por lo cual este caso ya cuenta con una sentencia de 5 años y 4 meses de prisión.

“Hoy esta persona fue deportada desde Estados Unidos, y se cumplieron con todos los procedimientos una vez que arribaron al aeropuerto de Viru Viru, se ha realizado el registro tanto por las autoridades de migración como por las autoridades de la Policía Boliviana a través de la Interpol y otras instancias a cargo de la llegada, por lo que fue notificado de manera inmediata con la orden de aprehensión”, afirmó Ríos.

Señaló que el exministro de Gobierno, actualmente se encuentra en celdas en el aeropuerto de Virur Viru, a la espera de ser trasladado hacía la ciudad de La Paz, traslado que podría realizarse al mediodía.

Arturo Murillo tras llegar a la ciudad de La Paz, será trasladado nuevamente a celdas policiales, donde esperará que un juez determine su situación jurídica, tras ser investigado por múltiples delitos.

“En otro país él ha manifestado su culpabilidad al ser investigado, por lo cual sin duda alguna nosotros somos respetuosos de la independencia de poderes, pero estos antecedentes son importantes recordarlos, para cumplir con las víctimas y con la Patria”, agregó Ríos.

Según Ríos, Murillo cuenta con varios procesos dentro de la justicia boliviana, el primero es por la compra irregular de gases lacrimógenos, realizada a una empresa para que haga daño económico al Estado proceso que ya tiene sentencia de 8 años de prisión, habría causado un daño económico al Estado de 16 millones de bolivianos y 82.300 dólares americanos, entre otros procesos.

