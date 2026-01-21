Identifican a hombre hallado muerto entre matorrales en la Brecha 4, Santa Cruz

Familiares identificaron al hombre hallado sin vida entre matorrales en la Brecha 4, en la zona sur de Santa Cruz, entre los municipios de Cabezas y La Guardia. El occiso fue reconocido como David Ibarra, de 25 años, quien había salido de su domicilio la noche del martes y desde entonces permanecía desaparecido.

El hallazgo se produjo la mañana de este miércoles, cuando vecinos alertaron a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo en la zona. Según informaron los familiares, la noticia del fallecimiento de David generó consternación entre sus seres queridos, que se trasladaron de inmediato al lugar para reconocer el cuerpo.

Personal de la División de Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) se encuentra en el lugar realizando el levantamiento legal del cadáver. Posteriormente, será trasladado a la morgue para la autopsia, que determinará las causas exactas de la muerte.

Las autoridades aún no han confirmado si se trata de un hecho natural, un accidente o un posible crimen, y continúan con las investigaciones correspondientes.

