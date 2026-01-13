TEMAS DE HOY:
Macabro hallazgo en Oruro: encuentran restos de una joven y piden ayuda para identificarla

El cuerpo fue hallado en el sector Rancho Caracola, en el municipio de El Choro. La autopsia reveló que la víctima habría muerto hace aproximadamente seis meses.

Silvia Sanchez

13/01/2026 10:13

Foto Red Uno
Oruro, Bolivia

Un estremecedor hallazgo movilizó a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en el departamento de Oruro, luego de que se encontraran restos humanos de una mujer en el sector Rancho Caracola, a unos tres kilómetros de la localidad de San Pedro de Challacollo, en el municipio de El Choro.

El caso ha generado conmoción y preocupación entre los pobladores debido al estado en el que fue encontrado el cuerpo.

Según el informe oficial, la autopsia médico legal estableció que la víctima tendría una data de muerte aproximada de seis meses. Se trataría de una joven de entre 20 y 25 años, de estatura cercana a 1,50 metros, contextura normal y cabello negro de aproximadamente 50 centímetros. Estos datos son ahora fundamentales para lograr su identificación.

La Policía pidió de manera urgente la colaboración de la ciudadanía para ayudar a identificar a la víctima y avanzar en las investigaciones.

Cualquier información, por mínima que parezca, puede ser clave.

 

