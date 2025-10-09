“Mi hija salía del colegio y pasó esta desgracia”, dijo la madre de la menor atropellada en Vinto

Un momento de rutina se convirtió en tragedia para dos adolescentes en Vinto, Cochabamba. El pasado viernes 3 de octubre, un minibús a toda velocidad embistió a dos menores de 13 y 14 años mientras cruzaban la calle, dejando a la mayor con múltiples fracturas y graves complicaciones de salud.

Doña Neida Mareño, madre de la adolescente de 14 años, relató con angustia el impacto que tuvo el accidente en su familia: “Mi hija no estaba haciendo nada malo. Salió al colegio como todos los días, luego se quedó a entrenar y estaba regresando a casa cuando un minibús se pasó el semáforo en rojo y los atropelló”.

Según Mareño, su hija y su amigo fueron arrojados aproximadamente 30 metros por el vehículo. La menor sufrió fracturas en la cadera y el pie, además de complicaciones renales derivadas de los golpes. Aunque ya no se encuentra en terapia intensiva, permanece en terapia intermedia, en espera de una cirugía de reconstrucción que será aún más costosa.

El otro menor resultó con lesiones menores y se encuentra estable. La madre denunció también la falta de responsabilidad del conductor: “Fue detenido inicialmente, pero la justicia le permitió detención domiciliaria. Hasta ahora no ha colaborado con los gastos médicos, pese a que nuestra cuenta supera los 170.000 bolivianos”.

Para cubrir los gastos de la recuperación, la familia realizará este domingo una kermés en el local Rincón Chaqueño, ubicado en el kilómetro 16 de la Albina Patiño, en Vinto. “Pedimos a la población que abra su corazón y nos ayude a salvar la vida de mi hija. Todo esto pudo ser fatal y solo queremos que ella se recupere”, concluyó Mareño.

Los interesados en colaborar pueden comunicarse al 638-36358 o usar el código QR compartido por la familia.

