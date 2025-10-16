Modifican cinco recintos electorales en Chuquisaca; conoce cuáles son

Autoridades explicaron que el cambio se realizó para garantizar las condiciones adecuadas para los votantes en los centros de votación.
16/10/2025 10:50
Desde el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Chuquisaca se dio a conocer el cambio de cinco recintos de votación para la segunda vuelta electoral prevista a desarrollarse este domingo 19 de octubre.
Según se explicó, la medida se aplica con el objetivo de garantizar las condiciones adecuadas para los votantes y el desarrollo normal de las elecciones.
Los cambios de recintos electorales de Chuquisaca son en los municipios de Sucre, Tarabuco y Monteagudo.
Sucre:
Tarabuco:
Monteagudo
Según explicó el presidente del TED Chuquisaca, Mauricio del Río, las modificaciones se realizaron con base en un informe técnico que recomienda los cambios para mejorar la comodidad y seguridad de los votantes.
