Modifican cinco recintos electorales en Chuquisaca; conoce cuáles son

Autoridades explicaron que el cambio se realizó para garantizar las condiciones adecuadas para los votantes en los centros de votación.

Silvia Sanchez

16/10/2025 10:50

Foto: TED Chuquisaca
Chuquisaca, Bolivia

Escuchar esta nota

Desde el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Chuquisaca se dio a conocer el cambio de cinco recintos de votación para la segunda vuelta electoral prevista a desarrollarse este domingo 19 de octubre.

Según se explicó, la medida se aplica con el objetivo de garantizar las condiciones adecuadas para los votantes y el desarrollo normal de las elecciones.

Los cambios de recintos electorales de Chuquisaca son en los municipios de Sucre, Tarabuco y Monteagudo.

Sucre:

  • Las mesas del 1 al 11 del recinto Universidad del Valle (Univalle) se trasladan al Centro de Educación Alternativa Francisco Cermeño, ubicado en avenida Miguel Peredo Argandoña N°12, esquina Arturo Posnansky.
  • Las mesas del 1 al 7 del Salón Multifuncional Alto Loyola pasan a la Facultad de Enfermería y Obstetricia, en el barrio Honduras, zona Santa Bárbara.
  • Las mesas del 1 al 7 del Campo Deportivo 20 de Octubre se trasladan a la Cancha del barrio Alto San Pedro.

Tarabuco:

  • Las mesas 1, 2 y 3 del Colegio Nacional Mixto Bolivia pasan a la Unidad Educativa Jorge Aníbarro Zapata, en Cororo, frente a la plaza principal.

Monteagudo

  • Las mesas del 1 al 12 del recinto Escuela Monteagudo serán trasladadas a la Unidad Educativa Mariano, ubicada en el barrio El Paraíso, calle Brazos Abiertos s/n.

Según explicó el presidente del TED Chuquisaca, Mauricio del Río, las modificaciones se realizaron con base en un informe técnico que recomienda los cambios para mejorar la comodidad y seguridad de los votantes.

