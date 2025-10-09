"No hay riesgo de pérdida de la mano": menor se recupera tras accidente en moledora de carne

Un adolescente de 15 años sufrió un escalofriante accidente laboral en el Mercado Mutualista de Santa Cruz, luego de que su mano quedara atrapada en una máquina moledora de carne. Afortunadamente, y casi de milagro, el joven logró salvar sus dos dedos y se encuentra fuera de peligro.

El incidente ocurrió mientras el menor, quien trabaja en el lugar, realizaba sus labores. Según el relato de Henry Ceres, paramédico que atendió la emergencia, el accidente se debió a un aparente descuido mientras el adolescente se encontraba moliendo carne.

Tras el accidente, comerciantes y transeúntes rodearon al joven, que gritaba de dolor, mientras personal de emergencia acudía al lugar. Testigos incluso filmaron los momentos de angustia y la atención de los equipos médicos.

"Llegamos al lugar y efectivamente encontramos a un niño de aproximadamente unos 15 años, el cual se encontraba justamente con la mano metida todavía en la moledora de carne", explicó el paramédico Henry Ceres.

Para evitar causarle un daño mayor, el equipo de rescate decidió no retirar la máquina en el mercado. En su lugar, procedieron a inmovilizar al menor y lo trasladaron de inmediato a un centro médico con la moledora aún adherida a su mano. Una vez en la clínica, se aplicó anestesia local para poder desenganchar el artefacto de manera segura. La rápida acción y el traslado oportuno fueron clave para el resultado. Pese a la gravedad del incidente, el adolescente no sufrió el cercenamiento de sus dedos ni fracturas.

Ceres detalló que las lesiones se limitaron principalmente a daño en el tejido. "Logramos ver que solamente había daño de tejido, no se podía ver una fractura, no había sangrado. No hay riesgo de pérdida de la mano", afirmó el paramédico. A pesar de las heridas, el joven se encuentra fuera de peligro.

Mira la programación en Red Uno Play