Oruro: investigan denuncia de abuso contra un reo en la cárcel de San Pedro

El fiscal de Materia, Jhon Montaño, informó este miércoles sobre un caso que se suscitó en el penal de San Pedro del departamento de Oruro, donde un privado de libertad fue vejado y golpeado por tres reclusos.

“A horas 04:00 de la madrugada del día 2 de septiembre habrían intentado quitar las pertenencias y dinero del recluso, es así que él había indicado que no tenía dinero, esto hizo que estos tres sujetos empiecen a agredir físicamente dándoles golpes de puñetes y patadas. Según la víctima posteriormente procedieron a agredirlo sexualmente”, manifestó Montaño.

Según la Fiscalía, los tres responsables de las agresiones físicas y sexuales contra el recluso, ya tenían sentencia, y cuentan con imputación formal.

En tanto la víctima, mantenía detención tras ser sentenciado por tentativa de feminicidio. Producto de las vejaciones, presentó 35 días de impedimento y se encuentra internado en el Hospital General de Oruro.

