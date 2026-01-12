Subnacionales 2026: inicia el periodo de sustitución de candidatos

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) fijó un plazo oficial para que partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y alianzas puedan sustituir a candidatos inhabilitados por incumplimiento de requisitos, en el marco de las Elecciones Subnacionales 2026.

Según el calendario electoral, el periodo habilitado para la sustitución de candidaturas se extiende desde este lunes 12 de enero hasta el 5 de febrero de 2026, plazo que fue definido como impostergable por la autoridad electoral.

La disposición se da luego de que el TSE y los Tribunales Electorales Departamentales publicaran el pasado viernes la lista oficial de candidaturas habilitadas e inhabilitadas. De acuerdo con los datos difundidos, más de 26.000 postulantes fueron descartados de un total aproximado de 34.000 inscritos.

En un acuerdo nacional, el TSE estableció de manera expresa este periodo para la sustitución de candidaturas inhabilitadas.

“Se establece en el Calendario Electoral un plazo prudente y razonable para la sustitución de candidaturas inhabilitadas por incumplimiento de requisitos. El plazo impostergable comprende del 12 de enero al 5 de febrero de 2026”, señala el punto 5 de la disposición.

El Órgano Electoral recordó que el cumplimiento de este plazo es obligatorio y que, vencida la fecha establecida, no se admitirán nuevas sustituciones, por lo que instó a las organizaciones políticas a regularizar sus listas dentro del tiempo previsto.

