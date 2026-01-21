Superó heridas, leishmaniasis y cáncer: 'Coquito' espera ser adoptado

'Coquito', un valiente perrito que ha superado enfermedades graves y sufrió heridas que casi le costaron la vida, se ha convertido en un símbolo de esperanza y superación.

Su historia se volvió viral en redes sociales gracias a un mensaje que estaba en la parte trasera de un auto: “Pita, si me felicitas porque vencí el cáncer”. Hoy, 'Coquito' visita el programa junto a Diana Méndez, su rescatista, para contar cómo logró salir adelante y buscar finalmente un hogar lleno de amor.

Hace algunos meses, 'Coquito' fue encontrado en la plaza de Cotoca con una herida profunda en la frente, presuntamente causada por un machetazo. Los veterinarios indicaron que era crítico, y tras una transfusión de sangre pasó dos meses en cuidados intensivos.

Posteriormente, fue diagnosticado con leishmaniasis, enfermedad que no se cura, pero sí se puede controlar, y también enfrentó un tratamiento contra el cáncer.

“Le pasó de todo, pero hoy ya venció el cáncer, su herida está cerrada y la leishmaniasis está controlada. Ahora está listo para ir en adopción, castrado y con todas sus vacunas al día”, explica Diana Méndez.

'Coquito' tiene cuatro años y es un perro juguetón, cariñoso y dócil. Aunque puede mostrarse celoso con otros machos, se lleva bien con hembras y gatos. Diana asegura que adoptarlo es una oportunidad única de dar amor a un perro que ha superado tanto.

Los interesados en adoptarlo deben cumplir algunos requisitos: enviar foto de su cédula de identidad, fotos de su casa con barda, comprometerse a mantener sus vacunas al día y aceptar un seguimiento semanal durante los primeros meses. El contacto directo es con Diana Méndez al número 790-4014-6.

“Rescatar un perro como Coquito es recibir el amor más puro. Él agradece cada día y se porta como un príncipe”.

