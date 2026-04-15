Todo listo para el cierre de campaña de Juan Pablo Velasco en la ciudad de Santa Cruz

La agrupación política Libre ha diseñado una estrategia de cierre que busca demostrar músculo político en los puntos neurálgicos del departamento. Bajo la dirección de sus cuadros electos, la organización cerrará este ciclo con una serie de movilizaciones que también culminarán en la capital cruceña tras una intensa movilización en las provincias.

Ma. René Álvarez, asambleísta electa, confirmó que la agenda de hoy arrancó con un "rotondazo" simbólico a las 18:00 como preámbulo al evento masivo de mañana. Respecto a la gran cita, la autoridad destacó: “Mañana tendremos nuestro gran cierre de campaña en Sonilum Arena, ahí estamos invitando a todo el pueblo cruceño, vamos a vivir una fiesta muy linda para confraternizar con todas las familias”.

El escenario decisivo en Sonilum Arena

El cierre contará con la presencia central de Juan Pablo Velasco y Paola Aguirre, quienes buscan consolidar su propuesta frente a una audiencia que se espera multitudinaria. Con el respaldo de los asambleístas electos, la dupla busca sellar su compromiso con Santa Cruz antes del inicio del silencio electoral.

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