Todo listo para la Cumbre Judicial que definirá reformas al sistema de justicia en Bolivia

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, aseguró este jueves que todo está preparado para la Cumbre Judicial que se llevará a cabo este viernes en la ciudad de Sucre, con la participación confirmada de autoridades de los cuatro órganos del Estado.

Saucedo informó a Red Uno que algunas autoridades nacionales ya se encuentran en Sucre y que se espera la llegada del presidente Rodrigo Paz, además de otras personalidades invitadas.

“Estamos con toda la logística lista y con los brazos abiertos para poder recibir a las autoridades”, afirmó Saucedo.

La Cumbre Judicial se centrará en cuatro ejes temáticos:

Reforma judicial Cambio formativo Implementación de tecnología Presupuesto

Saucedo señaló que en torno a estos puntos se conformarán mesas de trabajo para trazar tareas a corto, mediano y largo plazo, con el objetivo de presentar soluciones concretas al país, elaboradas a partir de las propuestas de académicos, instituciones y universidades públicas que participarán en el evento.

Además, Saucedo explicó que este jueves se realizó una reunión ampliada entre el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Agroambiental y el Tribunal Supremo Electoral (TSJ), junto a sus equipos técnicos, para afinar detalles previos al inicio de la Cumbre, programado para las 14:00 horas.

Uno de los temas centrales será la modernización del sistema judicial, mediante un sistema en línea que permita la digitalización global de los procesos. En este marco, Saucedo destacó que en Chuquisaca se está ejecutando una prueba piloto en materia penal, enlazada con la Fiscalía General.

“La idea es que el litigante tenga acceso desde el celular o desde cualquier lugar con internet”, señaló, resaltando que la Fiscalía ha avanzado significativamente en renovación tecnológica.

La Cumbre busca dar un paso decisivo hacia la transformación del sistema de justicia boliviano y establecer una ruta clara para mejorar su eficiencia y transparencia.

