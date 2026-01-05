¿Tu hijo cambia de colegio? Estas son las fechas oficiales de inscripción

El Ministerio de Educación emitió la Resolución Ministerial 01/2026, en la que confirma que el inicio de las clases será el lunes 2 de febrero, mientras que el proceso de inscripciones escolares comenzará el lunes 19 de enero.

El calendario oficial también establece fechas específicas para el registro de estudiantes que cambiarán de unidad educativa, ya sea por traslado de domicilio u otras razones.

Según lo dispuesto en el Artículo 14 de la Resolución Ministerial 01/2026, las inscripciones se realizarán de la siguiente manera:

19 y 20 de enero de 2026:

Inscripción de estudiantes nuevos al primer o segundo año de Educación Inicial en Familia Comunitaria , así como al primer año de Primaria Comunitaria Vocacional y Secundaria Comunitaria Productiva , en unidades educativas, fiscales, privadas y de convenio.

21 y 23 de enero de 2026:

Inscripción de estudiantes que cambian de unidad educativa, en todos los niveles.

La normativa establece además que los directores de las unidades educativas son responsables de garantizar la transparencia del proceso de inscripción. En caso de detectarse irregularidades, los responsables serán sancionados conforme a la normativa vigente.

Desde el Ministerio recordaron la importancia de respetar el calendario oficial y cumplir con los requisitos establecidos para evitar contratiempos en el inicio de la gestión escolar 2026.

