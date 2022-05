Todo lo que debe saber sobre la viruela del mono

Cargando...

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha registrado hasta el momento más de 250 aproximadamente de casos de viruela del mono, que sería un virus similar a la viruela, pero menos grave o letal.

Aproximadamente en 16 países, se confirmó la viruela del mono entre los cuales se encuentran España, Gran Bretaña, Francia, Canadá, Australia, EEUU, entre otros.

¿Qué es la viruela del mono?

La viruela del mono un grupo de virus que también incluye a la viruela, es parte de la familia de ortopoxvirus, su nombre data del año 1950, y en 1970 se registró el primer caso en humanos, fue situada en gran medida a África Occidental, principalmente a la República Democrática del Congo.

Expertos señalan que el este virus es similar a la viruela, pero menos grave o letal, la misma puede infectar a una gran variedad de especies, incluidos los primates y los roedores.

¿Cuáles son los síntomas de la viruela del mono?

Los síntomas aparecen del día 5 al 21, después de contraer el virus, son fiebre escalofríos, dolores corporales y fatiga, además de erupciones y llagas abiertas.

¿Cómo se propaga la viruela del mono?

Los humanos suelen contraer la viruela del mono a través del contacto con un animal infectado, como una mordedura o un arañazo, el contagio de persona a persona podría producirse con un contacto estrecho con el infectado, además por fluidos, o relaciones sexuales.

¿Cómo se trata la viruela del mono?

Según médicos por el momento no existe un medicamento exacto, sin embargo, ya se encuentran siendo producidos; sin embargo, uno de los tratamientos efectivos que se usaron hasta la fecha es una combinación de la vacuna contra la viruela y los medicamentos antivirales, que serían efectivos. La vacuna contra la viruela tiene una eficacia de aproximadamente el 85% en la prevención de la viruela del mono.

¿Cómo puedo protegerme de la viruela del mono?

Aunque este virus no es letal para un gran porcentaje de la población, se emitió una alerta máxima para aquellas personas que viajen al exterior de sus países, es recomendable permanecer con el uso del barbijo al igual que en la pandemia, lavarse las manos, no tocarse la cara y desinfectarse constantemente.

Expertos recomiendan no tener contacto directo con personas que hayan sido infectadas, no dar la mano, no utilizar la misma ropa o cama y estar atentos a la llegada del exterior del país para evitar que estos porten la enfermedad y se propague.

Lo más importante será acudir al médico, si tiene alguna sospecha de su portación.