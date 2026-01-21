Personas con discapacidad también reciben el Bono PEPE: así puedes cobrar Bs 450

Las personas con discapacidad también se encuentran entre los beneficiarios del Bono PEPE, un apoyo económico temporal creado por el Gobierno para enfrentar el alza de precios tras la eliminación de la subvención a los carburantes.

El Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) contempla tres pagos de Bs 150, correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2026, alcanzando un total de Bs 450. Quienes no logren cobrar en esos meses podrán hacerlo de forma acumulada hasta el 30 de abril.

“El PEPE es un apoyo económico temporal de 450 bolivianos, entregado por el Estado para ayudar a las familias bolivianas más vulnerables”, explicó el viceministro de Tesoro y Crédito Público, Cristian Morales.

Este beneficio alcanza a cinco grupos sociales, entre ellos personas no videntes y ciudadanos con discapacidad grave o muy grave, siempre que estén registrados en las bases oficiales.

¿Quiénes se benefician con el Bono PEPE?

El programa está dirigido a personas que ya forman parte de alguno de estos programas sociales vigentes:

Madres que reciben el Bono Juana Azurduy , con niñas o niños menores de dos años.

Padres, madres o tutores de estudiantes registrados como titulares del Bono Juancito Pinto (gestión 2025).

Personas con discapacidad visual , inscritas en el Instituto Boliviano de la Ceguera (IBC) y que reciben el bono anual de indigencia.

Personas con discapacidad grave o muy grave , registradas en el Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad .

Adultos mayores que reciben la Renta Dignidad y no son jubilados.

En el caso de los adultos mayores, el PEPE se suma al pago regular. “Durante 12 meses recibirán 150 bolivianos adicionales, alcanzando un total de 500 bolivianos mensuales”, detalló el gerente general de la Gestora Pública, Vladimir Fernández.

¿Qué requisitos se necesitan?

Las autoridades aclararon que no es necesario realizar ningún trámite adicional.

“No hay que inscribirse, no hay que llenar formularios ni actualizar datos. Las bases ya existen y corresponden a los registros de los bonos pagados durante 2025”, remarcó Fernández.

El único requisito es presentar el carnet de identidad original y vigente.

¿Dónde y cómo se cobra?

El cobro del Bono PEPE se realiza de forma directa en cualquier entidad financiera del país.

“Solo deben acudir al banco de su preferencia con su documento de identidad y realizar el cobro correspondiente”, indicaron las autoridades.

El pago inicia este lunes 26 de enero, bajo un cronograma oficial que será socializado en las próximas horas.

