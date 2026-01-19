Incendios forestales dejan 19 fallecidos y obligan a Chile a declarar Estado de Catástrofe en Ñuble y Bío Bío

Una serie de incendios forestales registrados durante el fin de semana derivó en una crisis sin precedentes en las regiones chilenas de Ñuble y Bío Bío. Ante la magnitud de los siniestros, el Gobierno de Chile decretó durante la madrugada del domingo el Estado de Catástrofe en ambas zonas.

Juan Carlos Araya, periodista chileno, informó para Red Uno que la emergencia ha dejado hasta el momento 19 personas fallecidas, en su mayoría adultos mayores y menores de edad, quienes no lograron escapar del avance del fuego en la región del Bío Bío, ubicada a unos 600 kilómetros al sur de Santiago.

El comunicador señaló que, debido a la gravedad de la situación, las autoridades decretaron toque de queda y estado de excepción, permitiendo la intervención de las Fuerzas Armadas para resguardar la seguridad de la población, prevenir saqueos y colaborar en la identificación de los responsables de los incendios.

“Estos incendios se inician en la madrugada del domingo y, en poco más de cinco horas, se quemaron más de 20.000 hectáreas. La magnitud de esta tragedia supera la capacidad de respuesta de las brigadas bomberiles y las altas temperaturas tampoco ayudan”, afirmó Araya.

Asimismo, recordó que cada año durante el verano Chile enfrenta incendios forestales, de los cuales el 90% son provocados por acción humana. De ese total, el 70% corresponde a hechos dolosos, con intención deliberada de causar el fuego, mientras que el 20% se produce de manera accidental.

“En Chile hay personas condenadas hasta a 30 años de cárcel por provocar incendios. Las lenguas de fuego alcanzan temperaturas superiores a los 1.000 grados; los bomberos no dieron abasto, era como enfrentar una bomba atómica. Esperamos la llegada del Supertanker para aplacar el fuego”, indicó el periodista.

