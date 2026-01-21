Una adulta mayor murió por hipotermia tras quedar atrapada fuera de un geriátrico

Una tragedia sacudió a Cleveland, Ohio: Alvera Meuti, de 84 años, murió congelada tras quedar afuera del Avenue at Warrensville Care and Rehabilitation Center, donde residía. El episodio ocurrió la noche del 23 de diciembre de 2024, pero salió a la luz recién tras la denuncia formal de su familia.

Según los documentos judiciales, Alvera salió por una puerta de emergencia cercana a su habitación, que se cerró detrás de ella y se trabó. La enfermera a cargo, Amber Henderson, notó que la residente no estaba en su cama, pero asumió que la familia la había recogido y no llevó a cabo ninguna búsqueda inmediata.

Fue recién a medianoche que Henderson comenzó a preocuparse y contactó a la familia, sin obtener respuesta. La mañana siguiente, cerca de las 6:30 a.m., finalmente notificó a sus superiores. Las autoridades encontraron a Alvera en el patio alrededor de las 8 a.m., pero ya era demasiado tarde: murió por hipotermia.

Henderson fue acusada de homicidio involuntario, mientras que la familia también señala al geriátrico por falta de supervisión y comunicación. La enfermera se declaró inocente y deberá comparecer el 27 de enero.

Mira la programación en Red Uno Play