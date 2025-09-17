El incendio se suscitó este martes en inmediaciones del octavo anillo, barrio Nuevo Progreso Yotaú, Santa Cruz, el hecho causó gran alarma a los vecinos.

Según señalaron junto a la ayuda de los vecinos y personal de Bomberos, lograron sofocar el incendio, pero lamentablemente se volvió a reactivar.

El hecho causa gran preocupación ya que el humo afectaría a los vecinos del sector. El presidente del barrio Nuevo Progreso Yotau, Narciso Zegarra, señala que estos incendios se deben a la temporada de sequía, además afirmó que otras personas ocasionan este tipo de hechos.

“Hoy hemos sufrido bastante en esta zona, esta es la segunda vez que estamos viviendo esto, en este lugar, este hecho pone susceptible a los vecinos, y los más cercanos al incendio son los más afectados por el humo y tenemos personas de tercera edad”, manifestó Zegarra.

Por su parte, la señora Juana Vaca, vecina del lugar señaló que su salud se vio muy deteriorada a causa del humo que provoca los incendios.

“Yo tengo problemas en los bronquios, en los pulmones no me funcionan bien y el humo es lo que más me afecta, olores, polvo. Llegué del médico, pero el fuego ya estaba activado y tengo miedo de que me afecte más”, afirmó Vaca.

El presidente del barrio, pide a los propietarios de los terrenos baldíos en el lugar, habitar los mismos para evitar que se provoquen incendios en dichos predios.

