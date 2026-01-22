Armada Boliviana activa búsqueda de persona desaparecida en el río Beni

La Capitanía de Puerto Mayor “Río Beni”, dependiente de la Dirección General de Capitanías de Puerto de la Armada Boliviana, informó que activó de forma inmediata acciones de búsqueda y rescate tras la desaparición de Esther C. M., una mujer de 28 años, presuntamente arrastrada por las aguas del río Coroico.

El hecho se registró el 17 de enero, en inmediaciones del puente Coroico–Guanay, según el reporte oficial.

En el marco de su misión de control, vigilancia y seguridad de la navegación fluvial, la Armada Boliviana coordina el operativo a través de las Capitanías de Puerto Mayor “Río Beni” y “Guanay”, que realizan patrullajes en sus respectivas jurisdicciones.

La institución exhortó a transportistas fluviales, operadores turísticos, guías, pescadores y a la población en general a comunicar de inmediato cualquier información o indicio que contribuya a las labores de búsqueda.

La Armada reafirmó su compromiso con la protección de la vida humana y la seguridad en los ríos del país, y aseguró que el operativo continuará hasta obtener resultados.

