Una mujer que cumplía funciones de portera fue víctima de una violenta agresión durante un atraco ocurrido en una unidad educativa del barrio Pueblo Nuevo, en la zona del Plan 3000, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El hecho se registró la madrugada del lunes y es investigado por la Policía Boliviana.

De acuerdo con el director del establecimiento, Félix Mamani, el ataque ocurrió aproximadamente a las 2:00 de la madrugada, cuando personas desconocidas ingresaron al recinto educativo.

“La portera se encontraba sola. Escuchó un ruido extraño afuera y salió a verificar lo que ocurría. En ese momento, los delincuentes, al verse sorprendidos, optaron por golpearla para evitar ser identificados”, relató Mamani.

Según el testimonio, la víctima fue agredida con extrema violencia. Los atacantes la golpearon con un objeto contundente en la cabeza y le propinaron patadas en el estómago, provocando que cayera al suelo, donde continuaron agrediéndola.

Tras cometer el hecho, los sujetos huyeron del lugar. De acuerdo con vecinos que acudieron tras escuchar los gritos de auxilio de la mujer, los agresores vestían de negro y tenían el rostro cubierto. Afuera del establecimiento, los esperaban dos motocicletas en las que lograron darse a la fuga.

El director del colegio indicó que la víctima presenta lesiones de consideración. “Los golpes que recibió son muy severos”, afirmó.

El caso ya se encuentra en manos de la Policía, que inició las investigaciones para identificar y dar con el paradero de los responsables.

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