Luego de las fiestas de fin de año, los precios de algunos productos de la canasta familiar registran ajustes en los mercados, siendo el pollo uno de los alimentos que presentó una leve reducción en su costo. Actualmente, el kilogramo de pollo se comercializa en Bs 17, lo que representa una baja de Bs 1 en comparación con días anteriores, según informaron comerciantes.

Los vendedores explicaron que cuando baja el precio del pollo, también disminuye el costo de la menudencia. En ese sentido, las patitas de pollo se encuentran en Bs 11, mientras que el hígado se vende a Bs 9 el kilogramo.

En cuanto a la carne de res, los precios se mantienen estables. La carne de primera se comercializa entre Bs 70 y Bs 75, mientras que la de segunda oscila entre Bs 60 y Bs 65. Para churrasco, los precios varían entre Bs 60 y Bs 70, dependiendo del corte y la calidad.

Respecto a la carne de cerdo, los comerciantes indicaron que en los próximos días podría registrarse una disminución en su precio. Actualmente, las chuletas de chancho se venden entre Bs 45 y Bs 46 el kilogramo.

Otros productos que presentaron variaciones son el queso, el huevo y las verduras. El queso registró una baja considerable, ya que la semana pasada se comercializaba en Bs 34, mientras que ahora se encuentra en Bs 26. En el caso del huevo, los precios varían según el tamaño y la calidad, oscilando entre Bs 20, Bs 24, Bs 30 y Bs 32, registrando un incremento en comparación con la semana anterior.

En el sector de verduras, el tomate se vende entre Bs 3 y Bs 4 el kilogramo, la lechuga también bajó de precio, mientras que el repollo se encuentra entre Bs 7 y Bs 8. La docena de pimentón se comercializa en Bs 10.

Finalmente, la papa mantiene su precio entre Bs 45 y Bs 50 la arroba, y la zanahoria se vende a 3 libras por Bs 5.



