¿Dónde denunciar desvío de garrafas? ANH refuerza control del GLP y habilita líneas gratuitas

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) informó que intensifica la supervisión y el control del abastecimiento de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en todo el país, con el objetivo de garantizar que este combustible llegue de manera oportuna a las familias bolivianas.

Según datos oficiales, en la ciudad de La Paz la comercialización diaria de garrafas se incrementó de 45.000 a 60.000 unidades, y solo en los últimos tres días se distribuyeron 180.000 garrafas para atender la creciente demanda.

No obstante, la ANH detectó en los últimos días una sobredemanda inusual del producto, acompañada de irregularidades en la distribución, motivo por el cual se habilitaron líneas gratuitas de denuncia para que la ciudadanía pueda reportar desvíos del combustible.

Líneas habilitadas para denuncias

Cualquier irregularidad o desvío de garrafas de GLP puede ser denunciado a través de los siguientes números gratuitos:

800 10 6006

720 72 300

Departamentos con mayor sobredemanda

La asesora técnica de la ANH, Silvia Claros, informó que los departamentos con mayor incremento en la demanda son:

Oruro : de 9.000 a 14.000 garrafas diarias

Cochabamba : de 23.800 a 32.400 unidades por día

Santa Cruz: de 26.000 a 40.000 garrafas diarias

La autoridad atribuyó el desabastecimiento registrado en algunas regiones principalmente al contrabando hormiga.

“Este combustible no ha sufrido ninguna modificación en su precio. Sin embargo, el contrabando deja sin garrafas a las familias bolivianas y afecta directamente a la economía del país”, señaló Claros.

La ANH reiteró su llamado a la población a denunciar cualquier irregularidad, como parte de las acciones para proteger el abastecimiento interno y evitar el uso ilegal del GLP.

