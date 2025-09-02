Tarija: Armada incautó productos de contrabando valuados en más de Bs. 100 mil

Personal de la Armada Boliviana logró incautar mercadería de contrabando en dos operativos desarrollados en puntos estratégicos del país, los productos fueron valuados en más de Bs 111.000.

Según el reporte, las acciones se llevaron a cabo en el marco de controles coordinados con la Aduana Nacional, con el objetivo de resguardar la economía del país y frenar el ingreso ilegal de productos.

Durante el control se incautaron bultos de ropa usada de procedencia extranjera y varias cajas de cigarrillos, con un valor aproximado de Bs 71.000.

“La mercadería fue entregada conforme al procedimiento legal mediante acta de comiso a la Aduana Nacional, regional Tarija – PIA La Mamora, informó la institución naval.

Por otra parte, en el oriente del país, el Comando del Quinto Distrito Naval Santa Cruz efectuó otro operativo en el Puesto de Inspección Aduanera (PIA) Yacuses, secuestrando mercadería ilegal valuada en aproximadamente Bs 40.500.

Entre los productos incautados se encontraron cajas con artículos lácteos, café e incluso una incubadora, transportados de forma irregular en vehículos particulares.

Mira la programación en Red Uno Play