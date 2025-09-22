Video: “Trataban de estar más cerca del cantante”; revelan detalles de la avalancha que dejó muerta a una estudiante

El fiscal Departamental de Oruro, Aldo Morales, brindó detalles este lunes a Red Uno, sobre los hechos acontecidos en medio de un festival realizado este domingo en la unidad Educativa Juan Misael Saracho, donde se produjo la muerte de una estudiante.

Según el fiscal, los organizadores no tomaron previsiones sobre la cantidad del público que llegaría a este evento, ya que afirmó que el lugar es pequeño para organizar este tipo de celebraciones.

Producto del hecho una estudiante falleció y otra se encuentra herida de gravedad, internada en terapia intensiva. Por lo que las autoridades procedieron a la aprehensión del cantante del grupo Sangre Cumbiera y de la directora del establecimiento educativo, además existirían otras personas en observación médica.

El caso habría sido aperturado por homicidio culposo, por el cual ambas personas son investigadas. Señaló Morales, que el cantante del grupo se habría lanzado al público provocando que se genere la avalancha, sumado a la cantidad masiva de personas.

“Se procedió a la aprehensión de la directora, y se procedió a la aprehensión de un integrante del conjunto, quien se habría arrojado del escenario, provocando un efecto dominó en el público, donde las personas han retrocedido el momento que se arrojó y posteriormente fueron hacía adelante, tratando de tocar y estar más cerca del cantante lo que ha provocado el fallecimiento de una persona y hay otra que se encuentra en terapia intensiva, son aspectos que llaman la atención”, manifestó Morales.

