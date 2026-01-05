Clases, inscripciones y normas: guía completa de la gestión escolar 2026

Este lunes se dio a conocer la Resolución Ministerial 01/2026, que establece las normas generales de la gestión educativa 2026 para el Subsistema de Educación Regular, el Subsistema de Educación Alternativa y Especial y el Subsistema de Educación Superior de Formación Profesional Técnica, Tecnológica y Artística.

Calendario escolar 2026

La gestión educativa contempla un total de 200 días hábiles efectivos, organizados en tres trimestres:

Primer trimestre:

66 días hábiles, del 2 de febrero al 8 de mayo .

Segundo trimestre:

68 días hábiles, del 11 de mayo al 31 de agosto , incluyendo 10 días de descanso pedagógico .

Tercer trimestre:

66 días hábiles, del 1 de septiembre al 2 de diciembre.

Las direcciones distritales y departamentales de educación podrán realizar ajustes al calendario, considerando factores como épocas de siembra y cosecha, condiciones climáticas adversas, incendios forestales, inundaciones, comportamiento epidemiológico u otras situaciones propias de cada región.

Preinscripción en unidades educativas de alta demanda

Las unidades educativas de alta demanda que realizaron preinscripciones y sorteos en noviembre de 2025 procederán con la inscripción automática de los estudiantes en el Sistema de Información Educativa, sin necesidad de la presencia física de los padres o tutores.

Asimismo, estas unidades realizarán preinscripciones para la gestión 2027, de acuerdo con el cronograma que emitirá el Ministerio de Educación.

Inscripción de estudiantes

19 y 20 de enero de 2026:

Inscripción de estudiantes nuevos al primer o segundo año de Educación Inicial en Familia Comunitaria , y al primer año de Primaria Comunitaria Vocacional y Secundaria Comunitaria Productiva .

21 y 23 de enero de 2026:

Inscripción de estudiantes que cambian de unidad educativa.

Los directores de las unidades educativas son responsables de garantizar la transparencia del proceso. En caso de irregularidades, se aplicarán sanciones conforme a la normativa vigente.

Edades para la inscripción

Las edades cumplidas al 31 de marzo de 2026 son:

Educación Inicial (Primer año): 4 años

Educación Inicial (Segundo año): 5 años

Educación Primaria Comunitaria Vocacional (Primero): 6 años

Cantidad máxima de estudiantes por paralelo

En el área urbana:

Educación Inicial: hasta 25 estudiantes

Educación Primaria: hasta 30 estudiantes

Educación Secundaria: hasta 35 estudiantes

Unidades educativas nocturnas: mínimo 10 estudiantes, siempre que exista un solo paralelo.

Actos de promoción

Quedan prohibidos los actos de promoción en:

Educación Inicial en Familia Comunitaria

Educación Primaria Comunitaria Vocacional

Solo se autorizan actos de promoción en el sexto año de Educación Secundaria Comunitaria Productiva.

Ingreso seguro

Las unidades educativas deberán implementar mecanismos de ingreso seguro, evitando que los estudiantes sean retenidos fuera o dentro del establecimiento por llegar tarde.

Uso de celulares

Queda terminantemente prohibido el uso de celulares en el aula, tanto por parte de estudiantes como de maestros.

Excursiones y actividades

Las excursiones, viajes de servicio social o actividades deportivas deberán:

Contar con autorización del director de la unidad educativa y del director distrital

Tener un fin educativo

Contar con autorización escrita del padre, madre o tutor.

Viajes de promoción

Quedan terminantemente prohibidos los viajes de promoción en todas las unidades educativas.

