Personal de salud cumple turnos y vota; militares reportan dificultades, según el Defensor del Pueblo

En el informe de media jornada electoral, el defensor del Pueblo, Pedro Calizaya, dio a conocer una serie de incidencias registradas en distintos puntos del país, entre ellas un caso de falsificación de material de permiso de circulación detectado en Santa Cruz.

Según la autoridad, la persona implicada se encuentra actualmente en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la capital cruceña, en un hecho considerado de relevancia dentro del monitoreo que realiza la Defensoría durante el proceso electoral.

En paralelo, Calizaya informó que, en el penal de San Roque, en Sucre, se habilitaron cuatro mesas de votación dentro del horario establecido. En ese recinto, un total de 816 internos y personas que recuperaron su libertad lograron ejercer su derecho al voto, en una jornada que transcurrió con normalidad.

Sin embargo, el reporte también evidenció dificultades en el ámbito militar. En el Regimiento de Infantería 2 “Mariscal Antonio José de Sucre”, se constató que varios efectivos fueron desplegados a distintos recintos electorales para labores de resguardo, lo que limitó su participación en la votación.

Esta situación, según el Defensor del Pueblo, se repite en otras unidades militares, como en el caso de Oruro, donde conscriptos e instructores fueron enviados a zonas alejadas de la ciudad, impidiéndoles ejercer su derecho al sufragio.

“Es un elemento que llamó mucho la atención y que estamos trabajando”, señaló.

En contraste, en el Hospital Santa Bárbara de Sucre se verificó el funcionamiento regular de servicios esenciales como laboratorio, terapia intensiva y emergencias. El personal de salud, organizado por turnos, fue trasladado a sus respectivos recintos electorales para votar y posteriormente retornar a sus funciones.

Calizaya concluyó señalando que este constituye un reporte preliminar de media jornada, destacando que la evaluación continuará conforme avance el proceso electoral en el país.

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