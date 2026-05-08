Reportan 17 puntos de bloqueo en carreteras del departamento de La Paz

La Policía Rural y Fronteriza reportó este jueves la instalación de 17 puntos de bloqueo en distintas carreteras del departamento de La Paz, situación que afecta el tránsito interprovincial, interdepartamental e internacional.

El comandante de la Policía Rural y Fronteriza, Dacar Tirado, informó que los bloqueos se encuentran en diferentes sectores estratégicos y complican seriamente la circulación vehicular.

“En horas de la mañana se han suscitado 17 puntos de bloqueo en todas las carreteras de la ciudad de La Paz, ya sean internacionales, interdepartamentales e interprovinciales”, indicó la autoridad policial.

Según el reporte, en varios sectores los bloqueadores instalaron promontorios de tierra, piedras y zanjas para impedir el paso de vehículos particulares y del transporte público.

Foto: Los bloqueos perjudican la circulación en Caranavi. Red Uno.

La Policía también señaló que algunas rutas alternas fueron inutilizadas mediante la apertura de zanjas, dificultando aún más la transitabilidad.

Las rutas hacia provincias y sectores del norte paceño son algunas de las más afectadas, dejando vehículos varados y filas de motorizados en distintos puntos carreteros.

Ante este panorama, la Policía recomendó a la población evitar viajes terrestres mientras continúen los bloqueos y, en lo posible, optar por rutas aéreas o reprogramar sus desplazamientos.

“Primeramente que no lo hagan por vías terrestres, que traten de hacerlo por vías aéreas y tener paciencia”, recomendaron desde la Policía Rural y Fronteriza.

Las empresas de transporte también reportaron afectaciones económicas debido a la suspensión de salidas y la acumulación de encomiendas en terminales de La Paz y El Alto.

Mira la programación en Red Uno Play