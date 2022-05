Muere el actor Fred Ward, el mítico actor de 'Temblores'

Cargando...

La Paz

El actor Fred Ward, murió el domingo 8 de mayo, sin embargó la familia ni sus representantes no brindaron información al respecto, debido a que quisieron respetar el dolor por su perdida, tampoco se dio a conocer las causas de su muerte.

Algunas películas que fueron interpretadas por el actor son: 'Elegidos para la gloria' (The Right Stuff, 1983), 'Temblores' (Tremors, 1990), 'Henry y June' (Henry and June, 1990).

El actor estuvo casado durante 27 años, con Marie-France Ward, con quien tuvieron un hijo llamado Django Ward.

El artista se caracterizó por dar un toque de comedia a los papeles que interpretaban, además como él había sido boxeador, leñador y cocinero de comida rápida, sirviendo en las Fuerzas Aérea de los EE. UU., se le hizo cómodo interpretar un personaje duro y credibilidad física.

La información de su muerte fue brindada por su publicista Hofmann, a través de una nota de prensa.