Oriente Petrolero iniciará la temporada 2026 de la División Profesional de Bolivia con un déficit de tres puntos, tras la sanción aplicada por el Tribunal de Disciplina Deportiva de la Federación Boliviana de Fútbol.

La medida se confirmó esta jornada mediante una carta oficial, en la que se detalla que la penalización responde al incumplimiento del club en el pago de una deuda con el futbolista Hugo Rojas, quien formó parte del plantel durante la temporada 2024. Al no cancelar el monto dentro de los plazos establecidos, Oriente Petrolero verá reducidos sus puntos al inicio de la competencia.

Con esta sanción, el club cruceño deberá afrontar la siguiente temporada con un arranque complicado en la tabla de posiciones, lo que aumenta la presión para su cuerpo técnico y jugadores en los primeros partidos del torneo.

Mira la programación en Red Uno Play