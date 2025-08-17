Jornada histórica: 7,9 millones de bolivianos eligen hoy a su nuevo presidente

Este domingo 17 de agosto, Bolivia vive una jornada histórica con la elección de sus autoridades nacionales, los bolivianos y bolivianas elegirán al nuevo presidente del Estado; vicepresidenta o vicepresidente; 36 senadoras y senadores (4 por departamento); 130 diputadas y diputados (60 plurinominales, 63 uninominales y 7 de circunscripciones especiales indígena originario campesinas); 9 representantes ante organismos parlamentarios supraestatales (1 por departamento), incluidos en las listas de presidente y vicepresidente.

Además, en 22 países del exterior la comunidad boliviana votará para elegir presidente y vicepresidente.

¿Quiénes forman parte del proceso electoral?

Tribunal Supremo Electoral (TSE)

Es la máxima instancia del Órgano electoral Plurinacional con jurisdicción y competencia en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia y en los asientos electorales ubicados en el exterior. Organiza, dirige, supervisa, administra y ejecuta el proceso electoral.

Tribunales Electorales Departamentales (TED)

Son el máximo nivel y autoridad a nivel departamental, con jurisdicción y atribuciones en sus respectivos departamentos.

Ciudadanas y ciudadanos votantes

Son todas las personas mayores de 18 años que están registradas en el Padrón Electoral. Ejercen su derecho político para votar y elegir a las nuevas autoridades y representantes del Estado Plurinacional de Bolivia.

Juezas y jueces electorales

Se encargan de conocer y resolver controversias, sancionar las faltas electorales, vigilar el funcionamiento de las mesas de sufragio y observar el trabajo desarrollado por notarios y jurados electorales.

Juradas y jurados electorales

Son las personas elegidas por sorteo 30 días antes de la jornada de votación, Su función es organizar y garantizar el óptimo funcionamiento de las mesas de sufragio.

Notarias y notarios electorales

Son los que organizan y apoyan el trabajo en los recintos de votación. Sus tareas son: brindar apoyo operativo y logístico, notificar, acompañar y preparar a las y los jurados electorales, organizar el recinto electoral y entregar material electoral.

Delegadas y delegados de organizaciones y alianzas políticas

Representan a las organizaciones políticas y alianzas políticas en las Elecciones Generales 2025. Se encargan de verificar el desarrollo del proceso electoral conforme a ley, defender los derechos de su organización política. Su presencia no es obligatoria, pero ayuda a dar mayor confiabilidad al proceso.

Guías electorales

Son personas que informan y orientan a las y los electores el día de la votación en el recinto electoral. Informan a la ciudadanía sobre su habilitación o inhabilitación, apoyan a personas con discapacidad motora, visual o auditiva y asisten a los adultos mayores. También acompañan el traslado de los sobres de seguridad.

Observadores nacionales e internacionales

Son personas o grupos que observan cómo se desarrollan las elecciones. Su objetivo es garantizar que el proceso se realice de manera transparente. Pueden ser veedores internacionales o nacionales.

Efectivos policiales y militares

Durante la jornada electoral, el Órgano Electoral Plurinacional asume el mando de la fuerza pública para garantizar la seguridad en todos los recintos electorales y los Tribunales Electorales Departamentales. El apoyo de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas se hace efectivo antes y después del día de la votación, para garantizar la cadena de custodia de los materiales electorales.

Las mesas de votación funcionarán por el lapso de 8 horas, y se establece su apertura a las 08:00 hasta las 16:00.

Tras el trabajo de consolidación de datos que realizó el Servicio de Registro Cívico (Sereci), para las Elecciones Generales 2025, el Padrón Biométrico quedó conformado por un total de 8.711.405 ciudadanos, distribuidos de la siguiente manera: 7.567.207 habilitados, 387.433 inhabilitados, 744.722 depurados y 12.043 no habilitados por otras causales.

Mira la programación en Red Uno Play