“Primero roban y luego extorsionan”: denuncian el hurto de 16 celulares de alta gama en La Paz

La ola delincuencial continúa golpeando a los comerciantes paceños. En esta ocasión, cámaras de seguridad registraron a un hombre y una mujer que, haciéndose pasar por compradores, sustrajeron equipos de alta gama en la concurrida calle Eloy Salmón.

El afectado relató que el hecho ocurrió alrededor de las 17:00, cuando la pareja ingresó a su local y, tras ganarse su confianza, ejecutaron el robo. “Fueron 16 Pro Max (celulares de alta gama). Ellos vienen a querernos agredir, hacen que uno saque el celular y después se contactan con nosotros y nos extorsionan”, denunció.

De acuerdo con el testimonio, no se trataría de un hecho aislado. Los mismos individuos habrían operado en al menos tres o cuatro comercios más, tanto en Eloy Salmón como en la zona Buenos Aires.

“En el sector tienen problemas con estos individuos que sustraen cosas, lo que nos hicieron a nosotros ya lo hicieron en otras tiendas”, explicó la víctima.

La abogada del comerciante, Daniela Aguilar, confirmó que tras el robo los delincuentes ejercen presión adicional sobre sus víctimas mediante llamadas telefónicas, donde amenazan.

“Estos sujetos trabajan todo el tiempo en Eloy Salmón y Buenos Aires. No están aprehendidos, estamos aún en etapa de investigación”, declaró.

