Red Uno y Entel sellan alianza para transmitir los partidos más importantes de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La pasión del fútbol mundial llegará a Bolivia a través de las pantallas de la Red Uno, tras confirmarse una alianza con Entel para la transmisión de los partidos más importantes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, garantizando una señal de alta calidad para los aficionados bolivianos.

“La expectativa es enorme. Estamos muy cerca del Mundial y existe una ilusión especial de que Bolivia pueda clasificar. La Red Uno no podía quedarse afuera de este evento que mueve pasiones en todo el país”, afirmó Joaquín Pereyra, gerente general de Red Uno, durante la presentación oficial.

El ejecutivo destacó que el Mundial es el evento deportivo más importante del planeta y que la Red Uno apostará por una cobertura integral.

“El Mundial de la FIFA es, sin duda, el evento deportivo más grande del mundo, y nuestros televidentes podrán seguirlo con una cobertura completa, desde el lugar de los hechos y a través de todas nuestras plataformas”, señaló Pereyra.

La alianza permitirá la transmisión de encuentros clave a través de la señal abierta de Red Uno, mientras que otros partidos estarán disponibles mediante la operadora de cable Entel, ampliando así el acceso a los contenidos mundialistas.

“Somos parte de la fiesta del Mundial. En señal abierta transmitiremos partidos importantes y, además, ofreceremos una cobertura total de todo lo que representa este gran evento deportivo”, remarcó el gerente general.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio y será organizada, por primera vez en la historia, por tres países: Estados Unidos, Canadá y México. El torneo contará con 48 selecciones, 104 partidos y más de 16 ciudades sede, marcando un hito en la historia del fútbol mundial.

